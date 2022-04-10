Неймар, Мбаппе и Месси отметились хет-триками в одном матче

ПСЖ одержал уверенную победу в чемпионате Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Парижане в гостях со счетом 6:1 обыграли "Клермон" в рамках 31-го тура.

Звезды гостей Неймар (6-я минута, 71-я, с пенальти, 83-я), Килиан Мбаппе (19-я, 74-я, 81-я) и Лионель Месси отметились хет-триками, только в случае с аргентинцем это были результативные передачи. У хозяев один мяч отыграл Жодел Доссу (42-я).

Следующую игру ПСЖ проведет на своем поле с "Марселем" 17 апреля, а "Клермон" в этот день в гостях сыграет против "Меца".

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