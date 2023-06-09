"Не все в порядке с головой". Экс-игрок ПСЖ раскритиковал поведение Месси

Бывший футболист клуба ПСЖ Жером Ротен высказал свое возмущение в адрес аргентинского форварда Лионеля Месси за его поведение во время матчей в составе парижской команды. сообщает корреспондент Vesti.kz. Аргентинец в качестве свободного агента стал игроком клуба МЛС "Интер Майами".

"Помните тот день, когда Месси ушел с тренировки… Клуб скрыл все это, заявив, что это была незначительная травма голени. Это было неправильно. Причина? Мистеру надоело то, что ему предлагали на тренировках. У него не все в порядке с головой, поэтому он оставил тренировку. Он вернулся в раздевалку, принял душ и ушел. Это показывает, насколько он уважал своего тренера и товарищей по команде. Он очень часто хотел изменить темп тренировок. Он не хотел тренироваться по утрам. Он несколько раз говорил, что тренироваться по утрам нехорошо. Что вы должны тренироваться во второй половине дня. К счастью, тренерский штаб не сдался. Это показывает, что он хотел что-то изменить и что он не хотел приспосабливатьсяе, - приводит слова Ротена RMC Sport.

За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом.