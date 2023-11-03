Назван фактор, помешавший Мбаппе получить "Золотой мяч"

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 10:48
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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказал свое мнение относительно будущих перспектив нападающего Килиана Мбаппе в борьбе за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

В ночь на 31 октября обладателем награды стал аргентинский форвард Лионель Месси. Мбаппе наряду с Эрлингом Холандом вошел в топ-3 номинации.

"Конечно, для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в ПСЖ стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много "Золотых мячей". Я в этом не сомневаюсь", – приводит слова Энрике RMC Sport.

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Мбаппе Килиан Месси Лионель Холанд Эрлинг

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