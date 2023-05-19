Месси предложили самый крупный контракт в истории футбола

По информации издания Mundo Deportivo, "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии продолжает стремиться подписать нападающего ПСЖ Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник утверждает, что клуб увеличил предложение Месси и предлагает ему сумму в размере 500 миллионов евро за один сезон, что может стать самым крупным контрактом в истории футбола.

Возвращение в испанскую "Барселону" также рассматривается как еще один возможный вариант продолжения карьеры Месси.

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, а его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В текущем сезоне Месси принял участие в 38 матчах в различных турнирах, забив 20 голов и отдав 19 результативных передач.