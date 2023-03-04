Месси отклонил первое предложение ПСЖ о новом контракте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отклонил первое предложение парижского ПСЖ о продлении контракта, сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что в конце прошлого года перед чемпионатом мира в Катаре, где звездный форвард взял золото, стороны достигли договоренности о пролонгировании соглашения. В итоге неделю назад Месси получил бумаги, но его не устроила предложенная зарплата.

Оказывается, ПСЖ был вынужден предложить Месси контракт с худшими финансовыми условиями, так как имеет проблемы с финансовым фэйр-плей и должен сократить расходы на зарплаты более чем на 30 процентов.

Действующий контракт футболиста с клубом был подписан в 2021 году, он истекает в июне этого года. Ранее появилась информация, что один из клубов Саудовской Аравии готов предложить Месси по 90 миллионов евро за сезон, но это значительно больше доходов Криштиану Роналду, который в этой стране за сезон поднимает по 200 миллионов.