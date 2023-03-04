Клуб из Саудовской Аравии предложил Месси по 90 миллионов евро за сезон

ФК "Аль-Иттихад" предложил звезде сборной Аргентины и ПСЖ Лионелю Месси контракт, передает Marca.

Клуб из Саудовской Аравии готов платить 35-летнему форварду по 90 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что эта сумма более чем в два раза ниже контракта португальца Криштиану Роналду, который в клубе "Аль-Наср" в Саудовской Аравии получает за сезон по 200 миллионов евро.

В текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение игрока с парижским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее аргентинец был признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

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