Месси, Неймар и Мбаппе представили новую форму ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 16:37
©ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24, сообщают Vesti.kz. Комплект от Nike выполнен сине-красном цвете.

Новая форма отдает дань уважения классическому дизайну формы ПСЖ, воплощает уникальный дух Парижа, а также олицетворяет стремление к совершенству.

"Эта футболка по-новому интерпретирует форму, которую носили парижские футболисты в начале 2000-х годов, и отражает сущность "Пари Сен-Жермен" благодаря эффектному дизайну. Красные и белые полосы, символы клуба, постепенно сливаются в динамичный синий цвет, как свет в парижском горизонте.

Также выделяется трехцветный флаг. Он подчеркивает гордость "Пари Сен-Жермен", самого успешного клуба Франции, распространяющего французский колорит далеко за пределы столицы и страстно сияющего по всему миру", - написано в заявлении клуба.

В презентации поучаствовали Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар и другие игроки ПСЖ.

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Метки:
Месси Лионель Неймар Мбаппе Килиан ПСЖ

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