Месси готовится к уходу из ПСЖ. Его отец нашел клуб

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 16:37
©instagram.com/leomessi

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси может вернуться в "Барселону" уже этим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как утверждает журналист Жерар Ромеро для Jijantes FC, Месси, его отец и окружение футболиста двигаются в сторону возможного возвращения в каталонский клуб. Хорхе Месси ведет переговоры с Жоаном Лапортой (президент "Барселоны"), а Лионель общается с Хави (главный тренер клуба).

"Не хочу говорить, что Месси вернется, но позиции сближаются. Существует возможность, в появление которой никто не верил. Хави и Лео общаются постоянно", – сказал Ромеро.

При этом еще несколько дней назад отец Месси заявил: "Не думаю, что Лео вернется в "Барсу". Нет предложения и условий".

В то же время инсайдер Фабрицио Романо пишет, что "Лионель Месси не получал предложений от "Барселоны" и обсуждает продление контракта с ПСЖ".

Месси решил уйти из ПСЖ и выбрал новый клуб

Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году и выступал за клуб до 2021-го. Тогда из-за финансовых проблем каталонцы не смогли продлить с ним контракт, и аргентинец на правах свободного агента перешел в ПСЖ. Срок его нынешнего контракта с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету аргентинца 16 голов и 14 результативных передач в 27 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Метки:
Месси Лионель Барселона ПСЖ

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