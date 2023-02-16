Месси решил уйти из ПСЖ и выбрал новый клуб

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не уверен, что хочет и дальше играть в составе парижского клуба. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Отмечается, что аргентинец не торопится с ПСЖ продлевать контракт, который истекает 30 июня и подразумевает опцию продления еще на один сезон.

Футболист раздумывает над возможностью перехода в другой клуб. Одним из вариантов продолжения карьеры Месси называется "Интер Майами" из американской МЛС, владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

35-летний Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. В текущем чемпионате Франции он провел 18 матчей за парижан, забил 10 голов и отдал 10 ассистов.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице, набрав 54 очка в 23 играх. Следующий матч проведет на своем поле с "Лиллем" 19 февраля.

Ранее Месси получил низкую оценку за матч с "Баварией" в Лиге чемпионов.

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