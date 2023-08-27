Мбаппе забил 150-й гол за ПСЖ в Лиге 1

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:27
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе помог "Пари Сен-Жермену" обыграть "Ланс" в рамках 3-го тура Лиги 1, сообщают Vesti.kz.

Парижане победили на своем поле со счетом 3:1, а Мбаппе оформил дубль.

Первый гол стал 150-м для 24-летнего форварда за ПСЖ в рамках чемпионата Франции.

Он занимает четвертое место среди лучших бомбардиров, имея в своем активе 167 голов в Лиге 1.

Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. До этого он был игроком "Монако". В летнее межсезонье пресса отправляла его в мадридский "Реал", но этот трансфер так и не состоялся.

В следующем туре, 2 сентября, "Ланс" на выезде сыграет с "Монако", а на следующий день ПСЖ в гостях встретится с "Лионом".

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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