Мбаппе узнал варианты для перехода из ПСЖ. Это не "Реал"

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 15:26
©instagram.com/psg

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе может переехать в Англию в случае неудачи с трансфером в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

По информации Todofichajes, 24-летнего талантливого футболиста привлекают перспективы смены клуба в Английской Премьер-лиге. Интерес к Мбаппе проявляют два крупных английских клуба, а именно "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Отметим, что Мбаппе вероятно покинет ПСЖ следующим летом в статусе свободного агента, поскольку его контракт истекает в конце июня. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро. В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе демонстрирует высокую результативность, отметившись десятью голами в десяти сыгранных матчах.

Метки:
Мбаппе Килиан Футбольные трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Ливерпуль

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:26
Франция
Мбаппе узнал варианты для перехода из ПСЖ. Это не "Реал"
Вчера , 22:36
Франция
Впервые за 109 лет: игрок ПСЖ вошел в историю
Вчера , 22:13
Франция
Мбаппе назвали придурком и посоветовали держать язык за зубами
Вчера , 18:21
Франция
Тренер "Реала" ответил на вопрос по трансферу Мбаппе
8 ноября, 23:40
Франция
Стало известно решение "Реала" по трансферу Мбаппе
8 ноября, 18:51
Франция
ПСЖ нацелился на звездного форварда
8 ноября, 08:20
Франция
Мбаппе назвал главную задачу ПСЖ после поражения от "Милана" в ЛЧ
4 ноября, 20:43
Франция
Названа зарплата Килиана Мбаппе в "Реале"
3 ноября, 10:48
Франция
Назван фактор, помешавший Мбаппе получить "Золотой мяч"
1 ноября, 23:55
Франция
Фанаты ПСЖ признали единственного обладателя "Золотого мяча" в истории клуба - это не Месси
© 2008 - 2023 ТОО «EML»