Мбаппе сделал заявление о своем будущем в ПСЖ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, объявил, что остается в ПСЖ на следующий сезон, и только после этого он определится со своими дальнейшими карьерными планами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я останусь в ПСЖ в следующем сезоне, а будущее решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде ПСЖ", - приводит слова Мбаппе Téléfoot.

Ранее поступила информация о том, что футболист отказался продлевать свое соглашение с парижским клубом до 2025 года. Из-за этого возникли предположения, что ПСЖ может попытаться продать Мбаппе в этом году, чтобы избежать его бесплатного ухода после следующего сезона.

В сезоне 2022/23 Мбаппе принял участие в 34 матчах Лиги 1, забил 29 голов и сделал пять голевых передач. Благодаря этим результатам ПСЖ стал чемпионом Франции, набрав 85 очков в 38 играх.