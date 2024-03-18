Мбаппе сделал хет-трик и вошел в историю ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:15
©ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" разгромил "Монпелье" в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Стад де ла Моссон" в Монпелье и завершилась со счетом 6:2 в пользу парижан. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе (22-я, 50-я и 63-я минуты), еще по голу забили Витинья (14-я), Ли Кан Ин (53-я) и Нуну Мендеш (89-я). У хозяев отличились Арно Норден (30-я) и Тежи Саванье (45+1-я с пенальти).

Благодаря этому хет-трику Мбаппе покорил отметку в 250 забитых голов во всех турнирах за ПСЖ. Он стал первым футболистом за всю историю парижского клуба, кому удалось забить столько голов за команду.

Кроме того, Килиан вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции со 188 мячами. Для этого ему понадобился 241 матч.

Мбаппе опередил бывшего нападающего "Лиона" и "Ред Стара" Флори Ди Налло, который забил 187 голов за 425 матчей. Лучшим бомбардиром в истории Лиги 1 является Делио Оннис с 299 голами.

Мбаппе побил рекорд Месси и вошел в историю. Круче только Роналду

Таким образом, ПСЖ прервал серию из трех ничьих и с 59 очками возглавляет таблицу Лиги 1. "Монпелье" (26 очков) располагается на 14-й строчке.

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол Франция

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:15
Франция
Мбаппе сделал хет-трик и вошел в историю ПСЖ
16 марта, 21:33
Франция
Килиана Мбаппе позвали в "Арсенал": он ответил на это
16 марта, 16:24
Франция
Мбаппе дал обещание ПСЖ
14 марта, 23:51
Франция
ПСЖ нашел неожиданную замену Мбаппе: у него уже 19+9 в сезоне
14 марта, 07:48
Франция
Мбаппе забил унизительный гол: ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции
13 марта, 23:30
Франция
Килиан Мбаппе пригрозил засудить шашлычную во Франции
13 марта, 18:59
Франция
ПСЖ нашел замену Мбаппе. На него также претендует "Барселона"
12 марта, 10:00
Франция
Мбаппе отдали "Золотой мяч" после трансфера в "Реал"
11 марта, 16:02
Франция
Тренер ударом головой "нокаутировал" футболиста и лишился работы
10 марта, 20:59
Франция
Сенсацией завершился матч ПСЖ в Лиге 1: Мбаппе вышел на замену
© 2008 - 2024 ТОО «EML»