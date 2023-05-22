Мбаппе приблизил ПСЖ к чемпионству

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 08:46
©twitter.com/PSG

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Осер" в рамках 36-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Осере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (6-я минута, 8-я). На это хозяева ответили голом Лассина Синайоко (51-я).

Благодаря этому успеху лидирующий в таблице ПСЖ набрал 84 очка и на 6 пунктов опережает идущего на втором месте "Ланс". Для чемпионства парижанам достаточно набрать 1 очко в оставшихся двух турах. "Осер" (34) находится на 16-й строчке из 20.

В следующем туре, 27 мая, ПСЖ на выезде встретится против "Страсбура", а "Осер" в гостях сыграет с "Тулузой".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:46
Франция
Мбаппе приблизил ПСЖ к чемпионству
Вчера , 12:45
Франция
ПСЖ близок к подписанию Жозе Моуринью
19 мая, 08:56
Франция
Месси предложили самый крупный контракт в истории футбола
18 мая, 14:17
Франция
ПСЖ определился с заменой Месси
16 мая, 18:06
Франция
Самый дорогой футболист мира пожалел о своем решении
15 мая, 23:36
Франция
Стала известна главная трансферная цель ПСЖ на замену Лионелю Месси
15 мая, 19:48
Франция
В "Барселоне" рассчитывают на возвращение Месси
15 мая, 11:46
Франция
Тьерри Анри высказался о свисте фанатов ПСЖ в адрес Месси
15 мая, 09:06
Франция
Президент "Барселоны" ответил на вопрос о возвращении Месси
12 мая, 10:04
Франция
Месси и ПСЖ заключили секретный контракт. Известны детали
© 2008 - 2023 ТОО «EML»