Мбаппе передумает уходить? В ПСЖ сделали заявление

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 23:58
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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике надеется, что форвард Килиан Мбаппе передумает уходить из клуба в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

"Последний матч Мбаппе против "Марселя"? Я продолжаю надеяться, что Килиан передумает. Он еще может передумать. Представьте, что мы выиграем четыре трофея в этом сезоне. Посмотрим", - заявил в интервью Prime Video Sport Луис Энрике.

Ранее сообщалось, что Мбаппе согласовал пятилетний контракт с "Реалом". Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 37 матчах во всех турнирах забил 38 голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Килиана с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ Футбольные трансферы

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