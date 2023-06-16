Мбаппе опроверг новости об уходе из ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 00:13
©twitter.com/lequipe

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе собирается и дальше выступать за парижский ПСЖ. Подробности в своем твиттере сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz

"Объяснить, почему я собираюсь остаться в клубе, не продлевая контракт? Тут нечего объяснять. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю. Я отправил письмо в клуб, но это было давно, не во время международного перерыва. У меня были свои причины сделать это", - цитирует Романо футбольную звезду.

Напомним, ранее появилась информация, что Мбаппе сообщил ПСЖ, что не станет продлевать контракт, который рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления на один сезон.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбольные трансферы

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