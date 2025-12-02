Мбаппе обратился к лучшему футболисту Европы

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил атакующего полузащитника ПСЖ Дезире Дуэ с присуждением премии лучшему молодому футболисту Европы по версии итальянской газеты Tuttosport, сообщают Vesti.kz.

"Поздравления, звезда. Абсолютно заслуженно! Наслаждайся, выздоравливай и возвращайся к нам поскорее", — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети.

Сейчас Дуэ проходит восстановление после травмы подколенного сухожилия, полученной в конце октября.

В сезоне-2025/26 француз провёл за клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. В предыдущем сезоне он помог ПСЖ завоевать полный комплект трофеев: Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.

Скриншот: instagram.com/stories/k.mbappe©