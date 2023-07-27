Мбаппе "обломал" клуб из Саудовской Аравии

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии. "Аль-Хилаль" предложил ПСЖ 300 миллионов евро за трансфер 24-летнего нападающего. Представители клуба прибыли в Париж, чтобы обсудить сделку с игроком.

По информации L'Équipe, Мбаппе не стал встречаться с саудовцами. Его окружение отказалось вести переговоры.

Отмечается, что француз никогда не рассматривал вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Мбаппе был исключен из состава ПСЖ на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер. Причиной стал отказ нападающего продлевать контракт с парижанами, действующий до 2024 года.

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В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

Мбаппе стал игроком ПСЖ летом 2017 года, перейдя из "Монако". В составе парижан он пять раз побеждал в чемпионате Франции и трижды выигрывал Кубок страны.

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