Мбаппе обиделся на тренера из-за замены: решение Энрике помогло ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 07:36
©Кадр из видео

Звезда "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не доиграл выездной матч с "Марселем" в 27-м туре Лиги 1, передают Vesti.kz.

Главный тренер парижан Луис Энрике убрал с поля Мбаппе на 64-й минуте, выпустив вместо него Гонсалу Рамуша. Килиан был недоволен решением наставника, но, как показали дальнейший события на поле, Энрике угадал с заменой - португальский форвард на 85-й минуте сделал счет 2:0 и тем самым снял все вопросы о победителе встречи, которую гости доигрывали вдесятером из-за удаления Лукаса Бералдо на 40-й минуте.

Видеообзор игры можно посмотреть по этой ссылке.

В следующем туре, 7 апреля, ПСЖ на своем поле примет "Клермон", а "Марсель" на выезде сыграет с "Лиллем".

Напомним, Мбаппе летом покинет ПСЖ, так как не хочет продлевать контракт, желая продолжить карьеру в мадридском "Реале". Килиан защищает цвета нынешнего клуба с 2017 года, до этого он был игроком "Монако".

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол

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