Мбаппе назвали лучшим футболистом года

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назван лучшим игроком года по версии американского телеканала ESPN, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-я по счету церемония вручения спортивных наград ESPY состоялась в Лос-Анджелесе.

Наряду с Мбаппе лучшей футболисткой года признана австралийка Сэм Керр, выступающая за "Челси".

Примечательно, что оба игрока украсят обложку новой версии футбольного симулятора - FIFA 23. Мбаппе станет самым высокорейтинговым футболистом в этой компьютерной игре.

ESPY Award – награда, присуждаемая американским телеканалом ESPN ведущим спортсменам и командам за истекший календарный год. Лауреаты ESPY, которая была учреждена в 1993 году, определяются голосованием болельщиков.

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