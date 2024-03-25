Мбаппе назвал Месси "сукиным сыном"

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 16:00
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Бывший полузащитник "Пари Сен-Жермена" и сборной Аргентины Хавьер Пасторе рассказал о том, как нападающий парижан Килиан Мбаппе назвал Лионеля Месси "сукиным сыном", передают Vesti.kz.

"Я видел его через пару месяцев после финала в Катаре, когда ПСЖ поехал на сборы и перед играми. И я был в раздевалке с ним, Месси и Неймаром.

Я поздравил Мбаппе с удачным выступлением на чемпионате мира, а он сказал мне: "Нет, этот сукин сын Месси обыграл нас на чемпионате мира…", в шутку, как бы говоря, что Лео выиграл его в одиночку", - передает слова Хавьера La Nacion.

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Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (основное время 3:3, 2:4 по пенальти). В той игре Мбаппе оформил хет-трик, а Месси сделал пенальти и был признан лучшим игроком мундиаля.

Килиан и Лео вместе играли в ПСЖ в 2021-2023 годах. За это время парижане дважды выиграли чемпионат Франции и один раз Суперкубок страны.

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Метки:
Мбаппе Килиан Месси Лионель ПСЖ Аргентина Футбол

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