Мбаппе может лишиться 40 миллионов. Подробности

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе может отказаться от бонуса, чтобы не продлевать контракт с парижским клубом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, француз изучает вариант, при котором он остается в клубе без продления контракта, но отказывается от бонуса за лояльность, который он должен получить за то, что был игроком ПСЖ после 31 июля этого года.

Сообщалось, что первая часть бонуса за лояльность – 40 миллионов евро.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Ранее парижане вернули Мбаппе в состав после "очень конструктивных и позитивных переговоров". Летом форвард был отстранен от работы с командой из-за нежелания продлить контракт.

Действующее соглашение Мбаппе рассчитано до лета 2024 года. ПСЖ хочет продлить соглашение до 2025 года с гарантированной возможностью перехода форварда в "Реал" по окончании сезона-2023/24.

Мбаппе узнал печальные последствия ухода из ПСЖ

Напомним, Мбаппе принял окончательное решение не уходить из ПСЖ до окончания своего контракта. Отмечалось, что клуб на протяжении сезона-2023/24 готов держать футболиста вдали от основной команды, если не продаст его этим летом.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.