Мбаппе дал обещание ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 16:24
©PSG

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пообещал руководству парижан не объявлять об уходе из клуба до конца 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es 25-летний футболист дал это обещание руководству парижского клуба. В ПСЖ не желают, чтобы внимание команды отвлекало обсуждение новостей о данном игроке в решающем периоде сезона.

Впрочем, в ПСЖ не сомневаются, что Мбаппе уйдет из клуба и станет игроком "Реала".

Напомним контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года.

Добавим, что в 1/4 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с "Барселоной". Первый матч в Париже пройдет 10 марта, ответная - 16-го в Барселоне.

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Реал Мадрид

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