Луис Энрике нашёл замену Хвиче Кварацхелии в ПСЖ

21-летний бельгийский вингер "Пари Сен-Жермен" Мика Годтс отметился голом и результативной передачей в перенесенном матче 8-го тура Лиги 1 против "Лиона" (2:0), передают Vesti.kz.

Выйдя на замену на 57-й минуте, футболист за 33 минуты принял участие в обоих забитых мячах и вывел парижский клуб на первое место в турнирной таблице.

Шанс из-за кадрового дефицита

Как пишет источник, возможность проявить себя открылась перед бельгийцем на фоне тяжёлой травмы Хвичи Кварацхелии и повреждения Усмана Дембеле, который выбыл на несколько недель. Годтс, приобретённый летом у "Аякса" за 45 миллионов евро, до этого матча имел в активе лишь один ассист в семи играх и подвергался критике во французской прессе. Однако главный тренер Луис Энрике продолжал защищать игрока, заявляя, что тому необходимо время на адаптацию.

Оценки и перспективы

В игре против "Лиона" Годтс сначала ассистировал Сенни Майюлю на 72-й минуте, а на 84-й забил свой первый гол за парижан ударом из-за пределов штрафной площади. Статистический портал SofaScore признал его лучшим игроком матча с оценкой 8,2 (16 точных передач из 19, два выигранных единоборства).

Перформанс вингера также выделили издания L'Équipe, Le Parisien и Foot Mercato. В следующем туре, 30 октября, ПСЖ встретится на выезде с "Гавром", где тренерскому штабу предстоит решить, выпускать ли бельгийца в стартовом составе.

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