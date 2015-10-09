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Луис Энрике нашёл замену Хвиче Кварацхелии в ПСЖ

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Луис Энрике нашёл замену Хвиче Кварацхелии в ПСЖ Хвича Кварацхелия. Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

21-летний бельгийский вингер "Пари Сен-Жермен" Мика Годтс отметился голом и результативной передачей в перенесенном матче 8-го тура Лиги 1 против "Лиона" (2:0), передают Vesti.kz.

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21-летний бельгийский вингер "Пари Сен-Жермен" Мика Годтс отметился голом и результативной передачей в перенесенном матче 8-го тура Лиги 1 против "Лиона" (2:0), передают Vesti.kz.

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Выйдя на замену на 57-й минуте, футболист за 33 минуты принял участие в обоих забитых мячах и вывел парижский клуб на первое место в турнирной таблице. 

Шанс из-за кадрового дефицита

Как пишет источник, возможность проявить себя открылась перед бельгийцем на фоне тяжёлой травмы Хвичи Кварацхелии и повреждения Усмана Дембеле, который выбыл на несколько недель. Годтс, приобретённый летом у "Аякса" за 45 миллионов евро, до этого матча имел в активе лишь один ассист в семи играх и подвергался критике во французской прессе. Однако главный тренер Луис Энрике продолжал защищать игрока, заявляя, что тому необходимо время на адаптацию.


Оценки и перспективы

В игре против "Лиона" Годтс сначала ассистировал Сенни Майюлю на 72-й минуте, а на 84-й забил свой первый гол за парижан ударом из-за пределов штрафной площади. Статистический портал SofaScore признал его лучшим игроком матча с оценкой 8,2 (16 точных передач из 19, два выигранных единоборства).

Перформанс вингера также выделили издания L'Équipe, Le Parisien и Foot Mercato. В следующем туре, 30 октября, ПСЖ встретится на выезде с "Гавром", где тренерскому штабу предстоит решить, выпускать ли бельгийца в стартовом составе.

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 8 5 2 1 16-9 17
2 Ренн Стад 8 5 1 2 18-14 16
3 Лилль 8 4 3 1 11-6 15
4 Монако ФК 8 4 3 1 11-7 15
5 Лион 8 4 2 2 13-7 14
6 Париж 8 4 2 2 13-9 14
7 Ланс 8 4 1 3 16-12 13
8 Марсель Олимпик 8 4 0 4 18-13 12
9 Лорьян 8 3 3 2 7-6 12
10 Ницца Олимпик 8 3 2 3 8-10 11
11 Тулуза 8 2 4 2 12-11 10
12 Осер 8 3 1 4 11-18 10
13 Брест 8 2 3 3 14-12 9
14 Анже 8 2 2 4 9-15 8
15 Ле Ман 8 1 4 3 11-16 7
16 Страсбур 8 2 1 5 12-18 7
17 Труа 8 1 2 5 5-16 5
18 Гавр 8 0 2 6 8-14 2

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Чемпионат Франции 2026/27   •   Франция, Гавр   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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