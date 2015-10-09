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Мбаппе установил уникальное достижение в европейском футболе

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Мбаппе установил уникальное достижение в европейском футболе Килиан Мбаппе. Фото: Depositphotos/MassimoInsabato©

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил уникальное достижение в европейском футболе, передают Vesti.kz.

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе установил уникальное достижение в европейском футболе, передают Vesti.kz.

С момента своего перехода в испанский гранд французский форвард забил больше всех голов из-за пределов штрафной площади среди всех игроков топ-5 лиг Европы.

Нога-ракета

По информации статистического ресурса The Touchline, на счету Мбаппе уже 17 забитых мячей, оформленных дальними ударами. По этому показателю звёздный нападающий обошёл всех главных бомбардиров европейских чемпионатов, подтвердив свой высокий класс.

Мбаппе защищает цвета "Реала" с 2024 года, когда перешёл из "Пари Сен-Жермен" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 13 матчей во всех клубных турнирах, забив 14 голов и сделав три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 200 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 10 9 0 1 40-11 27
2 Атлетико М 10 8 1 1 20-8 25
3 Реал М 10 8 0 2 25-10 24
4 Бетис 10 6 2 2 16-14 20
5 Реал Сосьедад 10 6 1 3 19-18 19
6 Севилья 10 5 2 3 16-16 17
7 Атлетик 9 3 3 3 12-9 12
8 Алавес 10 3 3 4 14-11 12
9 Сельта 10 2 6 2 10-7 12
10 Вильярреал 10 3 3 4 15-14 12
11 Осасуна 10 3 2 5 10-20 11
12 Депортиво 10 2 5 3 13-13 11
13 Расинг 10 3 2 5 15-26 11
14 Леванте 10 2 4 4 16-19 10
15 Эльче 10 2 4 4 14-17 10
16 Хетафе 10 2 3 5 5-15 9
17 Райо Вальекано 9 2 3 4 12-20 9
18 Эспаньол 10 2 2 6 12-14 8
19 Валенсия 10 1 3 6 7-17 6
20 Малага 10 0 5 5 7-19 5

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