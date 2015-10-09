В Англии сообщили важную новость о Сатпаеве после смены тренера

Издание Burnley Express опубликовало прогнозируемый стартовый состав "Бёрнли" на предстоящий домашний матч против "Портсмута" в рамках 13-го тура Чемпионшипа, передают Vesti.kz.

Этот матч, который состоится 31 октября, станет первым для команды после увольнения главного тренера Ники Хайена, отправленного в отставку после разгромного поражения от "Линкольн Сити" (1:4).

Журналист Мэтт Скрафтон ожидает, что новый наставник Фабио Челестини может пойти на тактические изменения и серьёзные кадровые перестановки. Главной неожиданностью прогноза стало возможное исключение из старта звёздного защитника Кайла Уокера, совершившего результативную ошибку в прошлой игре.

Особое внимание привлекает фигура 18-летнего казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, арендованного у "Челси". По мнению журналиста, после 60 минут в прошлом матче молодой форвард готов занять место на левом фланге атаки с первых минут.

Прогнозируемый состав "Бернли" от Burnley Express:

Вратарь: Грегуар Кудер (его позиция остается под вопросом из-за нестабильной формы).

Защитники: Коннор Робертс (вместо Кайла Уокера), Анель Ахмедходжич (возвращается после травмы), Игор Жулио, Лукас Пирес (автор ассиста в прошлые выходные).

Полузащитники: Макс Аллейн (заменит травмированного Джоша Каллена), Джош Лоран, Рео Хатате (будет выдвинут ближе к атаке).

Нападающие: Ларжи Рамазани (правый фланг), Дастан Сатпаев (левый фланг), Андреас Хунтонджи (центрфорвард, заменит травмированных Джейми Варди и Армандо Брою).

"Портсмут" с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Бёрнли" находится на 22-й строчке с восемью очками.

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