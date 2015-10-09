Узбекистанским болельщикам сообщили плохую новость о Роналду

Главный тренер саудовского "Аль-Насра" Ангелос Постекоглу исключил нападающего Криштиану Роналду из заявки на выездной матч 4-го тура Лиги чемпионов АФК против узбекистанского "Пахтакора", передают Vesti.kz.

По информации саудовского издания Arriyadiyah, вместе с португальцем в Узбекистан не полетят французский защитник Мохамед Симакан и вингер Кингсли Коман.

Причины ротации

Решение тренерского штаба продиктовано стремлением уберечь ключевых футболистов от физической усталости в условиях плотного графика матчей в нескольких турнирах. Постекоглу рассчитывает сохранить лидеров свежими перед следующими турами Про-лиги. Место звёздных игроков в составе на международную поездку занял Абдулрахман Суфьяни.

Положение команд в турнирах

В чемпионате Саудовской Аравии: "Аль-Наср" набрал 28 очков (девять побед на старте, ничья с "Аль-Иттифаком" и последующие победы над "Неомом" и "Аль-Халиджем"). Команда делит первое место с "Аль-Кадисией", уступая лишь по дополнительным показателям.

В Лиге чемпионов АФК: "Аль-Наср" начал турнир с поражения от "Аль-Айна" (0:4), затем обыграл узбекистанский "Насаф" (3:1). Матч третьего тура против "Аль-Васла" был перенесён Азиатской конфедерацией футбола.

Благодаря ротации состава руководство рассчитывает одновременно продолжить борьбу за континентальный трофей и сохранить высокие позиции в национальной лиге.

Матч "Пахтакор" - "Аль-Наср" пройдёт 2 ноября в Ташкенте.

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