"Лжецы". Мбаппе жестко ответил на слухи об уходе в "Реал"

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 20:44
©instagram.com/k.mbappe

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе впервые высказался лично о слухах о его возможном переходе в мадридский "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как уже сообщалось ранее газетой Le Parisien, ПСЖ готов продать Мбаппе, а "Реал" заинтересован в его приобретении уже в предстоящем трансферном периоде.

"Лжецы… Сейчас я еще больше уверен в том, что говорил ранее. Я уже сказал, что буду играть за ПСЖ в следующем сезоне. Я счастлив здесь", - сделал публикацию Мбаппе в своем Twitter, репостнув пост издания Le Parisien, в котором оно сообщило о желании форварда перейти в "Реал" уже летом.

В прошедшем сезоне 24-летний Мбаппе провел 43 матча в составе ПСЖ, забив 41 гол и отдав десять результативных передач. Его контракт с парижским клубом истекает в 2024 году.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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