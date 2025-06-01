Франция
Вчера 09:55

Лидер "ПСЖ" не исключил уход из клуба после победы в Лиге чемпионов

©facebook.com/PSG

Итальянский голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма высказался о продлении контракта с клубом после победы в финале Лиги чемпионов с "Интером" (5:0).

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Вратарь сборной Италии ушел от ответа относительно будущего. 

"Продлю ли контракт с "ПСЖ"? Не знаю, посмотрим. Сейчас у нас два важных матча в отборе на чемпионат мира. Надо быть сосредоточенными, особенно в игре с Норвегией — она будет очень сложной", — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Доннарумма выступает за "ПСЖ" с 2021 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 млн евро. 