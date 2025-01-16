Клуб пятой лиги выбил топового соперника из Кубка страны

Французский "Лион" сенсационно вылетел из Кубка страны, проиграв полулюбительскому клубу "Бургуан Жалье", сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "Бургуан Жалье", который выступает в пятой лиге чемпионата Франции, завершилась в пользу хозяев в серии пенальти.

Соперник "Лиона" первым открыл счет на 20 минуте, когда отличился Меди Мужецки.

Серб Неманья Матич на 45 минуте сравнял счет, а герой Евро-2024 в составе сборной Грузии Жорж Микаутадзе на 64-й вывел "Лион" вперед.

Впрочем, Мужецки на 69-й минуте сравнял счет, благодаря чему, матч перешел в дополнительное время, а затем, и в серию пенальти.

В серии одиннадцатиметровых футболисты "Бургуан Жалье" оказались точнее - 4:2 и сенсационно вышли в 1/8 финала турнира.

Отметим, что "Лион" является одним из самых титулованных клубов страны. На счету команды семь чемпионских титулов и пять побед в Кубке Франции.