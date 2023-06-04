Килиан Мбаппе сделал заявление о своем будущем

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своем будущем в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что французский игрок не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года.

"Да, я остаюсь в Париже. У меня еще год контракта, и клуб делает все возможное для усиления. Так что я буду очень рад остаться", - цитирует футболиста As.

В сезоне 2022/23 Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив 29 голов в 34 матчах. В общей сложности, он забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.