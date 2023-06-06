Известны кандидаты на пост главного тренера ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 23:15
©twitter.com/PSG

По информации Le Parisien, руководство ПСЖ после того как Кристоф Галтье был отправлен в отставку рассматривает трех кандидатов на должность главного тренера команды, сообщает корреспондент Vesti.kz

Французский клуб рассматривает возможность назначения Юлиана Нагельсманна (безработный), Луиса Энрике (безработный) и Хаби Алонсо ("Байер") на эту должность. Наибольшие шансы получить пост тренера, по данным источника, имеет Нагельсманн, который ранее работал с "Баварией" из Мюнхена.

Напомним, что в прошлом сезоне "ПСЖ" в очередной раз стал чемпионом Франции, опередив серебряного призера, "Ланс", на одно очко.

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Метки:
ПСЖ

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