Гол на 92-й минуте решил судьбу матча ПСЖ за Суперкубок Франции

Футболисты "Пари Сен-Жермена" одержали минимальную победу над "Монако" в Суперкубке Франции, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Дохе на "Стадионе 974", завершилась со счетом 1:0. Решающий гол на 90+2-й минуте забил Усман Дембеле.

Стоит отметить закономерность победы парижан. Подопечные Луиса Энрике больше владели инициативой на поле, больше давили и в итоге вырвали победу в компенсированное время. Хотя игроки "Монако" остро огрызались и также имели возможности для взятия ворот, но в этот раз удача была не на их стороне.

Всего ПСЖ выигрывал этот почетный трофей 13 раз и является рекордсменом турнира по количеству побед.