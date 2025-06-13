Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло назвал своего соотечественника Усмана Дембеле в качестве главного претендента на "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz. В текущем сезоне Дембеле в составе ПСЖ выиграл четыре трофея - Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

"Возможно, он фаворит. Усман Дембеле провел исключительный сезон. Я рад, что у нас есть два игрока, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, которые должны быть как минимум на пьедестале. Дембеле заслуживает выиграть этот трофей", – цитирует Диалло Le Figaro.

Отметим, что действующим обладателем приза является полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.

Добавим, что 7 августа будет представлен список претендентов на престижнейшую индивидуальную награду в футболе. А уже 22 сентября Париж вновь примет церемонию вручения, где определится обладатель главного трофея года.



