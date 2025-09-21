Поединок пятого тура Лиги 1 между "Олимпиком" и ПСЖ перенесли на понедельник, 22 сентября, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.

Встреча на "Велодроме" стартует в 23:00 по казахстанскому времени. Изначально матч должен был пройти сегодня, 21 сентября, но из-за неблагоприятных погодных условий его пришлось отменить.

Любопытно, что в тот же день состоится и церемония вручения "Золотого мяча-2025". Начало в 00:00 по казахстанскому времени - сразу после французского классико.

В числе номинантов сразу восемь игроков ПСЖ. Среди них Усман Дембеле, которого называют одним из главных претендентов на награду. Отдельно стоит отметить Джанлуиджи Доннарумму, включённого в список, хотя этим летом он уже перешёл в "Манчестер Сити".