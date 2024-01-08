Французский клуб объявил о подписании опального партнера Зайнутдинова

Камерунский полузащитник Жан Онана, выступавший за турецкий "Бешикташ", стал игроком французского "Олимпика", сообщают Vesti.kz. Во французский клуб он перешел на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.

23-летний экс-одноклубник полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова провел в Стамбуле всего полгода.

Онана, сыгравший десять матчей за сборную Камеруна, перебрался в "Бешикташ" из французского "Ланса" летом 2023 года за 4,04 миллиона евро.

За несколько месяцев в Турции Жан провел всего десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один ассист. В прошлом месяце Онана вместе с четырьмя другими одноклубниками был отчислен из основного состава за плохую игру и отсутствие дисциплины. Ранее один из других отчисленных футболистов перебрался в чемпионат Испании.