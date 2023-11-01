Фанаты ПСЖ признали единственного обладателя "Золотого мяча" в истории клуба - это не Месси

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 23:55
©PSG

Лионель Месси был удостоен "Золотого мяча", выступая за ПСЖ в первой половине года. Тем не менее, фанаты парижан не разделяют радость от этой награды и не считают его настоящим игроком ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

По их мнению, единственным истинным обладателем "Золотого мяча" для клуба остается либериец Джордж Веа, который в 1995 году, фактически, также провел лишь первую половину сезона в ПСЖ, а затем перешел в "Милан".

"Это парень, который не уважал футболку клуба, и нам лучше забыть время его пребывания в клубе. Единственным "Золотым мячом" клуба остается трофей, который выиграл месье Джордж Веа", - цитирует слова одного из фанатов клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.

36-летний Месси в ночь на 31 октября в восьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". По итогам голосования он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе из ПСЖ, занявших соответственно второе и третье места.

Добавим, что в составе ПСЖ Месси выступал с лета 2021 до лета 2023 года. Сейчас аргентинец защищает цвета американского клуба "Инетр Майами".

Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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