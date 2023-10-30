Фанаты напали на автобус с футболистами, ранили тренера и сорвали матч

Матч десятого тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Лионом", который должен был состояться 29 октября на стадионе "Велодром", отменен, сообщают Vesti.kz.

По информации местных СМИ, о новой дате его проведения будет объявлено позднее.

Дело в том, что болельщики "Марселя" забросали камнями автобус "Лиона", вследствие чего пострадал главный тренер гостей Фабио Гроссо - осколки стекла поранили его лицо.

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"Марсель" в своем заявлении выразил сожаление о случившемся, а также осудил агрессивное поведение болельщиков и пожелал скорейшего выздоровления Фабио Гроссо.

Отметим, что "Марсель" идет на девятом месте в таблице Лиги 1, набрав 12 очков в девяти матчах. "Лион" находится на последней, 18-й строчке, имея в активе три очка после девяти игр.