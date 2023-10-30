"Это позор". Мбаппе объяснил свое скандальное празднование гола

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе отреагировал на слова журналиста, который раскритиковал его поведение во время матча десятого тура чемпионата Франции с "Брестом" (3:2), сообщают Vesti.kz.

После победного гола на 89-й минуте форвард ПСЖ прикладывал палец к губам и размахивал ладонью, призывая болельщиков "Бреста" замолчать. Журналист Бертран Латур заявил, что капитан сборной Франции не должен себя так вести.

"Ну конечно и мне надо было даже спеть с ними, когда они оскорбили моего товарища по команде. Некоторые действительно никогда не ступали на футбольное поле, независимо от уровня…", - написал Мбаппе в твиттере.

Отметим, что действия форварда ПСЖ раскритиковали и в "Бресте".

"Когда ты забиваешь два гола, ведешь этот матч, при таком раскладе, я нахожу это немного смешным. Он должен быть немного выше этого... По-моему, это позор. Это немного портит имидж этого матча", - сказал главный тренер команды Эрик Руа в беседе с Lequipe.

На данный момент ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 21 очко. "Брест" (15) находится на шестом месте.