Энрике разочаровался в новичке ПСЖ и указал ему на выход

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике разочарован выступлениями летнего новичка команды Феррана Торреса, который перебрался в Париж из "Барселоны" перед началом сезона, сообщают Vesti.kz.

Испанский нападающий уже оказался в числе кандидатов на уход из французского клуба. Об этом сообщает Sport.fr.

По информации источника, терпение Энрике в отношении соотечественника подходит к концу. Наставник рассчитывал увидеть от форварда более высокую результативность и большую вовлечённость в командную игру, однако пока не получил ожидаемой отдачи.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры Торреса называлось возвращение в "Барселону". Впрочем, такой сценарий выглядит маловероятным: каталонцы пока не проявляют инициативы и не предпринимают конкретных шагов для обратного трансфера нападающего.

Вместо этого ПСЖ рассматривает возможность использовать испанца в сделке с итальянским "Комо". Парижане заинтересованы в приобретении полузащитника Нико Паса и готовы предложить за него 60 миллионов евро, включив Торреса в качестве дополнительной части трансфера.

При этом, как отмечает источник, пока нет никаких свидетельств того, что стороны перешли к предметному обсуждению потенциальной сделки.