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Энрике разочаровался в новичке ПСЖ и указал ему на выход

Луис Энрике. Фото: x.com/PSG©

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике разочарован выступлениями летнего новичка команды Феррана Торреса, который перебрался в Париж из "Барселоны" перед началом сезона, сообщают Vesti.kz.

Испанский нападающий уже оказался в числе кандидатов на уход из французского клуба. Об этом сообщает Sport.fr.

По информации источника, терпение Энрике в отношении соотечественника подходит к концу. Наставник рассчитывал увидеть от форварда более высокую результативность и большую вовлечённость в командную игру, однако пока не получил ожидаемой отдачи.

Одним из возможных вариантов продолжения карьеры Торреса называлось возвращение в "Барселону". Впрочем, такой сценарий выглядит маловероятным: каталонцы пока не проявляют инициативы и не предпринимают конкретных шагов для обратного трансфера нападающего.

Вместо этого ПСЖ рассматривает возможность использовать испанца в сделке с итальянским "Комо". Парижане заинтересованы в приобретении полузащитника Нико Паса и готовы предложить за него 60 миллионов евро, включив Торреса в качестве дополнительной части трансфера.

При этом, как отмечает источник, пока нет никаких свидетельств того, что стороны перешли к предметному обсуждению потенциальной сделки.

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4 Марсель Олимпик 10 6 0 4 22-14 18
5 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6 Ницца Олимпик 10 5 2 3 15-12 17
7 Монако ФК 10 4 4 2 13-11 16
8 Ренн Стад 10 5 1 4 21-21 16
9 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18 Гавр 10 0 2 8 9-22 2

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