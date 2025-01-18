Экс-тренер сборной Казахстана сделал заявление о таланте из Узбекистана

Павел Родненок, тренировавший защитника "Ланса" Абдукодира Хусанова в белорусском клубе "Энергетик-БГУ" высоко оценил талант своего бывшего подопечного. Работая с 20-летним игроком , Родненок пришел к выводу, что Хусанов - один из лучших защитников на постсоветском пространстве, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

- Он доминирует, сам ищет единоборства и отбирает мяч. Это очень редкое качество. У нас вообще разучились отбирать мяч. Все игроки просто имитируют отбор, а он отбирает.

- Этот навык у него с юности или был у вас в Беларуси приобретен?

- Это природное качество. Мы пытались довести все его качества до совершенства.

- Судя по вашему ответу, прямо сейчас на постсоветском пространстве это сильнейший защитник.

- Я в этом уверен. А вы по его цене сомневаетесь в том, что это лучший защитник на постсоветском пространстве? - сказал Родненок.

Напомним, ранее различные источники сообщали, что Хусанов заключит соглашение с английским "Манчестер Сити" до 2029 года с опцией возможного продления еще на один сезон, а сумма сделки составит 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Добавим, что Родненок с 2009 по 2011 года возглавлял молодежную сборную Казахстана.