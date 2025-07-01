Экс-клуб Мбаппе представил наследника Месси

22-летний вингер Ансу Фати официально стал игроком "Монако" - французский клуб арендовал футболиста у "Барселоны" на один сезон с опцией выкупа, сообщают Vesti.kz.

О сделке сообщила пресс-служба команды из Княжества.

По информации инсайдеров, по завершении аренды "Монако" сможет выкупить права на игрока за 11 миллионов евро. В минувшем сезоне 2024/25 Фати сыграл в 11 матчах за каталонцев во всех турнирах, но результативными действиями так и не отметился.

Контракт Фати с "Барсой" действует до лета 2028 года.

Напомним, что Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. Его называли наследником Лионеля Месси, когда аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году. Однако Ансу не заиграл за "сине-гранатовых".

В 2020 году Фати стоил 80 миллионов евро, а теперь портал Transfermarkt оценивает форварда в пять миллионов евро.

Добавим, что в составе "Монако" выступал звезда сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.