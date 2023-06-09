Экс-игрок сборной Франции возмутился из-за слов Месси о ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 12:20
©ПСЖ

Экс-форвард сборной Франции Кристоф Дюгарри, выразил свое возмущение в связи с высказываниями Лионеля Месси о периоде его карьеры в ПСЖ. 35-летний аргентинец заявил, что провел два сложных года в составе парижской команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Слова Месси мне непонятны. Это было некрасиво. Зачем говорить о том, что ты недоволен, во время прощания? Как он мог произнести такую ерунду? Если ты говоришь такое, то хотя бы приведи весовые аргументы. Я уже устал от футболистов, которые думают только о себе", - цитирует Дюгарри 90min.

За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом и перешел в американский клуб "Интер Майами".

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Футбольные трансферы

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