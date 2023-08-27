Дубль Мбаппе помог ПСЖ одержать первую победу в чемпионате Франции

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 10:57
©twitter.com/PSG_English

"Пари Сен-Жермен" одержал первую победу в чемпионате Франции по футболу (Лига 1). Случилось это в матче с "Лансом" в рамках третьего тура, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. У победителей первым успеха добился Марко Асенсио на 45-й минуте, после чего дубль оформил Килиан Мбаппе, отличившийся на 52-й и 90+1-й минутах соответственно. В составе проигравших один мяч отыграл Морган Гилавоги на 90+5-й минуте.

Благодаря этому успеху ПСЖ набрал пять очков и вышел на промежуточное четвертое место в турнирной таблице, а "Ланс", имея в своем активе один балл, расположился на 15-й позиции из 18.

В следующем туре, 2 сентября, "Ланс" на выезде сыграет с "Монако", а на следующий день ПСЖ в гостях встретится с "Лионом".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:27
Франция
Мбаппе забил 150-й гол за ПСЖ в Лиге 1
Сегодня , 10:57
Франция
Дубль Мбаппе помог ПСЖ одержать первую победу в чемпионате Франции
25 августа, 17:18
Франция
Мбаппе и ПСЖ: появились новые подробности
24 августа, 20:30
Франция
Анчелотти сделал категоричное заявление по трансферу Мбаппе
24 августа, 16:58
Франция
Месси объяснил уход из ПСЖ
23 августа, 15:30
Франция
Экс-игрок ПСЖ отреагировал на "мыльную оперу" вокруг Мбаппе
23 августа, 11:13
Франция
В ПСЖ провели тайное голосование по Мбаппе
23 августа, 09:11
Франция
Мбаппе договорился с ПСЖ. Подробности
22 августа, 15:21
Франция
ПСЖ придумал способ заработать миллионы на уходе Мбаппе
22 августа, 10:24
Франция
Появились новости о будущем Мбаппе в ПСЖ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»