"Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян в интервью пресс-службе армейцев поведал о своей работе в московском клубе, где он отвечает за стандартные положения.

- Алексей Владимирович рассказал, что в команде Вы отвечаете в том числе и за стандартные положения. К сожалению, в последние годы у армейцев на данном направлении далеко не все получалось. Зато уже в этом сезоне ЦСКА забил "Уфе" после розыгрыша углового, а "Локомотиву" - прямым ударом со штрафного.

- Это действительно входит в зону моей ответственности, но правильнее будет сказать, что над повышением качества стандартных положений трудится весь наш штаб. Те же аналитики проделывают серьезную работу. У нас нет такого, что кто-то один за все отвечает. Работаем в коллективе, дополняем друг друга.

Разумеется, штрафным и угловым уделяем повышенное внимание. Идет большая работа, но чтобы она перешла в качество, потребуется определенное время. Постараемся выжать максимум из того, что у нас есть. В ЦСКА есть футболисты, отлично играющие головой и умеющие грамотно выбрать позицию при стандартах.

- Ваши первые впечатления от команды совпали с ожиданиями?

- Конечно, я прекрасно знал состав армейцев и раньше. У нас много молодежи, но есть и опытные игроки - Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников. Отдельных слов заслуживает Игорь Акинфеев. Это не просто лучший вратарь последних лет, он настоящая легенда, человек, который создает атмосферу в коллективе, много подсказывает партнерам. Игорь - капитан, лидер и незаменимый человек в сегодняшнем ЦСКА.

- В стартовых матчах сезона команда демонстрировала разные по качеству отрезки. Во вторых таймах против "Уфы" и "Локомотива" мы видели атакующий футбол, но порой армейцы отдавали инициативу сопернику и достаточно глубоко оборонялись. Обратный пример - матч с "Динамо", когда ЦСКА здорово начал и быстро открыл счет, но во второй половине отыграл неудачно. Чем это можно объяснить?

- Прежде всего, нужно понимать, что пришел новый тренерский штаб, у которого абсолютно другие требования, и нужно время, чтобы команда к ним адаптировалась. Пока действительно не все получается. В тех же матчах с "Уфой" и "Локомотивом" не было установки опускаться очень низко и обороняться. В перерыве мы вносили какие-то коррективы, совершали перестроения внутри схемы, и во втором тайме ЦСКА уже играл более агрессивно. Как следствие, у ворот соперников возникали голевые моменты.

Идет адаптация, притирка. Не стоит забывать, что на сборах не удалось провести ни одной игры в оптимальном составе. Игроки были задействованы в сборных, кто-то пропускал матчи из-за травм. Команда обязательно прибавит, нужно время.

ЦСКА объявил о назначении Бабаяна 17 июня, до этого казахстанец возглавлял "Тобол". После четырех туров в РПЛ армейцы с шестью очками занимают восьмое место. Сегодня, 21 августа, ЦСКА дома примет "Ахмат" в рамках пятого тура. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

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