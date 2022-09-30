"Зениту" вынесли вердикт после "бенефиса" Нуралы Алипа

"Зенит" в Москве проиграл "Спартаку", а "Чемпионат" разобрал перспективы лидера РПЛ в Кубке России, передает корреспондент Vesti.kz. В турнире остались решающие игры.

Клуб из Санкт-Петербурга крупно проиграл конкурентам, а за результативные ошибки "досталось" казахстанскому защитнику Нуралы Алипу.

"Разберем на примере "Зенита". Если он завершит групповой этап на третьем месте, то окажется в нижней сетке. В таком случае в первом раунде плей-офф его ждет клуб из Пути регионов, то есть условные "Рубин", "Алания" или, допустим, любительский клуб "СтавропольАгроСоюз". Судьбу противостояния определит один матч - если "Зенит" проигрывает, то покидает турнир. Любое поражение в нижней сетке автоматически влечет за собой вылет из Кубка.

Если "Зенит" окажется по итогам группового этапа на первой или второй строчке в таблице, то окажется в верхней части сетки. В таком случае в первом раунде плей-офф его ждет двухматчевое противостояние с клубом РПЛ. Даже если "Зенит" проиграет на этой стадии условному ЦСКА, то из турнира не вылетит. В случае поражения команда Семака опустится в нижнюю сетку, где снова придется играть без права на ошибку.

Надо отметить, что во втором круге "Зенит" проведет два матча на своем поле (с "Крыльями" и "Спартаком"), а "красно-белые" трижды сыграют на выезде. Не исключено, что в итоге "сине-бело-голубые" опередят и самарскую команду, и московскую, но ради этого должно сойтись несколько вещей. Если "Зенит" в следующем туре обыграет "Крылья" с разницей в три мяча, то опередит соперника по дополнительным показателям. Соответственно, до конца группы ему нужно будет набрать не меньше очков, чем самарцы, и тогда команда Семака попадет в верхнюю часть сетки.

Если бы групповой этап завершился 29 сентября, то в верхнюю часть сетки попали бы следующие команды: "Краснодар", "Пари НН", "Спартак", "Крылья Советов", "Ахмат", "Ростов", ЦСКА и "Урал". В нижней части оказались бы "Локомотив", "Зенит", "Динамо" и "Торпедо". Остальные команды ("Химки", "Факел", "Сочи" и "Оренбург") покинули бы турнир", - констатирует издание.

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