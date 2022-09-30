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Тренер "Зенита" высказался о голах после выхода Алипа

Тренер "Зенита" высказался о голах после выхода Алипа
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал матч в Кубке России, в котором клуб из Санкт-Петербурга был разгромлен в гостях московским "Спартаком", передает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец Нуралы Алип вышел на замену во втором тайме.

"Зенит" был разгромлен в третьем туре группового раунда, а все три мяча забиты после выхода казахстанца на поле.

- Достаточно нервная игра. Шансы были и у нас, и у «Спартака». Соперник лучше воспользовался своими шансами. Смогли забить, к сожалению, после нашей достаточно грубой ошибки. В концовке, думаю, игра стала более открытая, и мы, к большому сожалению, получили еще два мяча. Из хороших новостей только то, что все здоровы. В остальном — результат нас не устраивает. И что в Самаре, и что сегодня мы сыграли гораздо ниже своих возможностей, - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

- С моей точки зрения в команде играл один человек - вратарь Иван, который как минимум в первом тайме дважды выручил. Круговой только в первом тайме, как я насчитал, четыре раза пижонил и терял мяч... Потом я перестал считать. Во втором вышел Кассьерра и два момента запорол, просто запорол. Пас даешь под выход один на один - и все, а он эти моменты порет. Спасибо. 
- Что касается игроков, то я кому нужно было уже сказал. Что касается Кассьерры то здесь, прежде всего, технический брак - неправильно одно-второе открывание, не туда отдал. Что касается других элементов игры, то те, кто недостаточно хорошо сыграл или по тем моментам, как вы выразились, они уже услышали [об этом] от меня в раздевалке и еще услышат. Обязательно сделаем выводы по тем микроэпизодам, где не хватало агрессии и желания сыграть так, как это следует делать любому футболисту-профессионалу.

- В любом случае, вы отреагировали выпустив Алипа только в середине второго тайма и тут же пропустили. Есть ли тут некая ваша ошибка?
- Нет, абсолютно. Не могу сказать, что и в первом тайме, играя в четыре защитника, мы позволяли сопернику много создавать. Были какие-то индивидуальные ошибки, но по четверке проблем не было. С самого начала второго тайма Дуглас играл в тройке. Замена связана была с тем, что у нас Вендел был на карточке - плюс он много двигается и работает, нужен нам в следующем матче.

Что касается Малкома - то же самое: на карточке и следующая игра через два дня. Тоже не хотели давать сегодня 90 минут, нам он нужен свежий и без травм в следующем матче. Поэтому с начала второго тайма так же стали играть. Опять же, игра в четверке или в тройке — по моментам, которые привели к пропущенному мячу, причем тут?

Технический брак, обрез в самом начале развития атаки - здесь вопрос вообще не о тактике, а индивидуальные ошибки. Что касается следующих моментов - индивидуальные [ошибки], действия в перестановке игроков... Мячи, которые мы пропустили в контратаках - это уже больше "побежали и не успели вернуться". Думаю, сегодня точно дело не в тактике.

Красотища! Как Алип сыграл за "Зенит" против "Спартака"

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Спартак Москва

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