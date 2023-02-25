"Зенит" с Алипом в составе выиграл матч Кубка России

ФК "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал победу в матче Кубка России, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 25 февраля, санкт-петербургский клуб сыграл на выезде в рамках 1/32 финала турнира против ульяновской "Волги". Гости выиграли со счетом 3:0.

На 32 минуте Зелимхан Бакаев вывел "Зенит" вперед. На 78-й Матео Кассьерра закрепил успех, а на 92-й он поставил точку во встрече, оформив дубль.

Алип вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Эта игра стала для него первой официальной в 2023 году.