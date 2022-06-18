"Зенит" присмотрел конкурента для Алипа

У казахстанского футболиста Нуралы Алипа появится конкурент в "Зените". Об этом сообщает "Спорт День за Днем".

Отмечается, что в летнее трансферное окно "Зенит" может приобрести сразу трех игроков "Сочи". Одним из них является центральный защитник - бразилец Родригао.

"Зениту" нужен игрок этого амплуа, ведь после ухода Ярослава Ракицкого в команде остались только три центрбека - Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип. Вдобавок хорват пропустил несколько месяцев из-за травмы, а Алипу пока не хватает опыта и обученности для стабильной игры в основе, поэтому Сергей Семак вынужден был использовать в центре обороне штатного левого защитника Дугласа Сантоса или даже опорника Вильмара Барриоса. В межсезонье проблему необходимо решить не только за счет восстановления Ловрена, но и при помощи покупки новичка.

Остается только догадываться, в какой роли видит Родригао тренерский штаб "Зенита". После увеличения количества легионеров в заявке клубов РПЛ до 13 человек бразильца, возможно, подпишут на роль игрока подмены. Тут он наверняка будет полезнее, чем, например, Алип", - говорится в тексте.

Напомним, 22-летний Алип арендован у "Кайрата" до конца 2022 года, в РПЛ-2021/2022 он провел десять матчей.