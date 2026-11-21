Петербургский "Зенит" объявил состав на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги против "Рубина", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 по казахстанскому времени. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип выйдет в стартовом составе "Зенита".

Стартовый состав "Зенита":

Москвичёв, Алип, Нино, Дивеев, Барриос, Луис Энрике, Мантуан, Карпукас, Соболев, Глушенков, Педро.

По итогам 14 туров казанский клуб набрал 18 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 31 баллом единолично возглавляет чемпионат.